Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2022
03.10.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 14 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    11.02.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6, 2022
    На 6 неделе ставки фрахта в Азово-Черноморском регионе продолжают снижаться. Так, ставка на перевозку […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    16.08.2022
    Все терминалы по перевалке химического налива, первое полугодие 2022
    В первом полугодии 2022 года объем перевалки химического налива в морских портах России увеличился […]
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    08.07.2022
    Товарооборот Россия – Белоруссия в январе-мае 2022 года
    Товарооборот между Россией и Белоруссией в январе-мае 2022 года составил 16,1 млрд долларов, на […]
    Только для подписчиков
    2022БелоруссияРоссияТоварооборот
    0
    09.03.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 10 неделя 2022
    Цены на бункерное топливо взлетели. За газойль просят больше 1000 долларов
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    09.08.2022
    Железнодорожные контейнеры, 7 месяцев 2022: в июле перевозки удобрений увеличились почти в 4 раза
    Перевозки контейнеров по сети железных дорог России по итогам 7 месяцев 2022 года составили […]
    2022КонтейнерыРЖД
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    30.09.2022 Индекс соответствия линейному расписанию вырос
    30.09.2022 Дальневосточные каботажные сервисы FESCO
    30.09.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    28.09.2022 Продлен сокращённый срок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин для импортёров
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти