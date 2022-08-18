FESCO добавит Екатеринбург в свой жд сервис между Россией и странами Европы

FESCO почти за четыре месяца работы железнодорожного контейнерного сервиса FESCO European Railway Network (FERN) перевезла между Россией и странами Европы более 3 тыс. TEU. Об этом SeaNews рассказали в компании.

Сервис, запущенный в конце апреля 2022 года, связывает Россию с Нидерландами, Германией и Италией. Из Европы составы с контейнерами отправляются раз в 3–4 дня, из России в Европу — на основе еженедельного расписания. Транзитное время в обоих направлениях составляет от 18 дней.

Из Тилбурга (Нидерланды), Милана (Италия), Дуйсбурга и Гамбурга (Германия) в Москву (станция Силикатная) и Санкт-Петербург (станция Шушары) FESCO за время работы сервиса FERN перевезла более 2 тыс. TEU, в обратном направлении – более 1 тыс. TEU.

Основу грузопотока сервиса составляют товары народного потребления, продукты питания, бумага и другое.

В ближайшее время Группа планирует добавить Екатеринбург в качестве новой локации для отправок контейнерных поездов в Европу.

Фото предоставлено пресс-службой FESCO