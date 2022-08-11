О категории товаров, которые не будут помещаться под таможенный транзит при реэкспорте

Коллегия Евразийской экономической комиссии определила две категории иностранных товаров, которые для перевозки по таможенной территории ЕАЭС в целях реэкспорта не будут помещаться под таможенную процедуру таможенного транзита.

Как уточняется на сайте ЕЭК, речь идет о продуктах переработки, отходах и остатках, полученных в результате совершения операций по переработке на таможенной территории ЕАЭС, а также многооборотной (возвратной) таре, вывозимых с таможенной территории Союза в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта.

Также решение вносит изменения в Порядок заполнения декларации на товары. Предусматривается, что при таможенном декларировании таких товаров в соответствии с таможенной процедурой реэкспорта сведения о транспортных средствах, заявляемых ранее в транзитной декларации, будут указываться в декларации на товары.

Фото: сайт ЕЭК