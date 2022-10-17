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Иран рассчитывает на рост транзита по коридору «Север-Юг»
17.10.2022

Иран рассчитывает на рост транзита по коридору «Север-Юг»

    • 8-9 октября в Тегеране прошел первый министерский саммит по транзитному сотрудничеству между восемью государствами, включая Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Россию, Азербайджан и Иран, сообщает информагентство Иран.ру. 

    По итогам многостороннего саммита Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали совместное заявление об усилении транзита.

    За последние 6 месяцев этого года через территорию Ирана прошло 5 транзитных поездов с северо-востока России. Двигаясь по маршруту Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран, поезда преодолели расстояние в 4 тыс. км, в том числе 1,6 тыс. км в пределах Ирана по транспортному коридору «Север-Юг» в порт Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе. Власти Ирана заявляют, что, располагая транспортной инфраструктурой – 12 тыс. км железнодорожных сетей и более 50 тыс. км автомобильный дорог, они готовы привлекать в страну значительные объемы регионального транзита.

    По словам заместителя министра транспорта Ирана Шахрияра Афандизаде, Россия имеет 200 млн тонн. экспорта по различным направлениям, при этом Иран может иметь в своем грузовом транзите 10 млн. тонн (ориентир на 2023 год), пишет Иран.ру.

    В целом в регионе наблюдается тенденция к региональной конвергенции и транспортной синергии, благодаря которой в 2023 году станет возможным достижение 20 млн тонн грузового транзита между Ираном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Ожидается, что в ближайшем будущем эта цель достигнет 50 млн тонн.

    По данным информагентства, за последние 6 месяцев отмечается увеличение автомобильного транзита на 180% и рост железнодорожного транзита на 300%. 

    Фото: Иран.ру


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