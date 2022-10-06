Потенциал МТК «Север – Юг» к 2030 году вырастет в два раза

Объем перевозок по международному транспортному коридору «Север – Юг» в 2021 году составил 14 млн тонн. К 2030 году прогнозируется двукратный потенциал роста, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе 2-го Каспийского экономического форума, который проходит в Москве.

«Мы провели оценку прогнозной грузовой базы для коридора «Север – Юг». В прошлом году объём перевозок по нему составил около 14 млн тонн, — цитирует пресс-служба правительства М.Мишустина. — Потенциал роста – практически двукратный к 2030 году. Значит, нам необходимо синхронно снимать ограничения на сети железных дорог и в пунктах пропуска. И создавать условия для запуска бесшовных логистических услуг – от Урала, Поволжья, Балтики – со всей территории России до Персидского залива. И дальше – в Южную Азию и на Ближний Восток, в Африку, что придаст дополнительный импульс региональной и приграничной торговле».

Также М.Мишустин отметил, что актуальной задачей остается переход на расчёты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка.

Фото: пресс-служба правительства РФ