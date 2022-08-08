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Еще 50 млрд на федеральную трассу М-12
08.08.2022

Еще 50 млрд на федеральную трассу М-12


    • На создание федеральной трассы М-12 выделено ещё 50 млрд рублей, что позволит обеспечить опережающее строительство этой дороги. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

    «Рассчитываем, что благодаря такой поддержке будут досрочно – уже в текущем году – введены в эксплуатацию участки в Московской и Владимирской областях. Их общая протяжённость составит около 100 км», – отметил М.Мишустин на заседании правительства 4 августа.

    «Создание этой трассы – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Нижегородской, Свердловской областями, республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия, тем самым придав их экономике дополнительный импульс к развитию. М-12 станет частью перспективного маршрута в Западный Китай, будет способствовать расширению торговых каналов со странами Азии, повышению надёжности и скорости поставок товаров», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

    Напомним, ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ по строительству М-12. В конце июня на эти цели было направлено 28 млрд рублей.

    Документ будет опубликован позже.

    Фото: сайт Автодора


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