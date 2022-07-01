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Еще 28 млрд на федеральную трассу М-12
01.07.2022

Еще 28 млрд на федеральную трассу М-12

    • Правительство выделит ещё 28 млрд рублей для ускорения строительства автодороги М-12. Распоряжение об этом подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны, например во Владимирской области, где будет построено 26 км дороги. Кроме того, будет создан задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

    Создание этой трассы – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай». Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия.

    «Трасса М-12 позволит больше 2 тыс. км, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора. И особенно отрезок, который проходит через вашу область и через целый ряд других регионов, впечатляет. Серьёзнейший инфраструктурный проект, который мы делаем по поручению Президента», – отметил М.Мишустин.

    Документ будет опубликован в ближайшее время.

    Напомним, финансирование мероприятий федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» в 2020 и 2021 годах шло опережающими темпами. К августу 2021 году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов было направлено более 160 млрд рублей.

    Фото: Автодор


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