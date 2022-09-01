О финансировании в морской отрасли на конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022»

Организаторы Третьей международной конференции «Shipping, Freight & Digital in Shipping. Опыт 2022» начинают анонсировать программу конференции.

С докладом «Возможные механизмы финансирования флота в условиях санкционных ограничений» выступит Денис Яковлевич Химиляйне, старший партнер консультационной группы «Прайм Эдвайс», ставшей финансовым партнером конференции. Денис более 20 лет успешно реализует комплексные проекты в области структурирования и реструктуризации бизнеса, M&A, банкротства, налогообложения, являлся членом совета директоров АО «Петролеспорт», курировал систему COSMOS, в «Беломорско-Онежском пароходстве» курировал строительство судов класса «река-море», а также строительство контейнерного терминала.

Выступление будет посвящено тому, как в условиях постоянно ужесточающейся санкционной войны искать новые варианты финансирования и владения флотом. На сегодняшний момент складывается зеркальная ситуация токсичности владения финансовыми и реальными активами между Россией и коллективным Западом, поэтому времена простых схем с иностранным владением и российскими бенефициарами прошли. Даже не совсем прозрачная связь финансирования с Россией может заставить продавца или судостроителя отказаться от сделки. Однако это вовсе не означает отказ от бизнеса – нужны лишь новые финансовые и юридические схемы работы – и «Прайм Эдвайс» готов их предложить.

Приглашаем участников морской предпринимательской деятельности принять участие в конференции. Информацию о программе и условиях участия можно найти на сайтах организаторов (www.remedy.ru и www.seanews.ru), а также, направив запрос на адрес электронной почты conference@remedy.ru или sales@seanews.ru или позвонив по телефону 8 (800) 505 39 94 или +7 (812) 380 38 26.