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Контейнерные заторы в портах Грузии и Баку
03.11.2022

Контейнерные заторы в портах Грузии и Баку

    • Введение большого количества санкций в отношении России и уход крупных контейнерных перевозчиков с российского рынка в 2022 году, серьезно повлияли на сегмент контейнерных перевозок. В том числе серьезно пострадала логистика транзитных грузов из Китая и стран Средней Азии в Европу и обратно. Тысячи тонн грузов стали искать новые маршруты в обход традиционных путей. Таким маршрутом стало активное использование Транскаспийского транспортного маршрута, который все больше задействован в перевозке проектных и контейнерных грузов между ЕЭС, Турцией и странами Средней Азии. Рост перевозки на этом направлении в январе-августе 2022 года составил +60% к прошлому году. К транзитным грузам прибавился поток «параллельного» импорта в Россию. 

    transkont noja 2022 1 Новости, МероприятияОднако у этого маршрута выявились слабые места. Первое и самое главное – этот коридор не был готов к такому росту грузопотока. Второе -высокая стоимость сложного интермодального маршрута не была компенсирована приемлемой скоростью транзита. Так, у азербайджанского железнодорожного оператора ADY не хватало подвижного состава, который задерживал перевалку контейнеров в Бакинском порту. Компания уже арендовала 108 фитинговых платформ и планирует закупить еще 300 в 2022 году. Тем временем ожидание контейнеров в пиковый период составляло до 85 дней. Отсутствие достаточного количества локомотивов в Грузии, устаревшая инфраструктура и ненадлежащая координация между жд-администрациями Грузией и Азербайджаном еще более усугубили ситуацию. Еще можно вспомнить о неравномерном распределении грузов между портами на Каспии, нехватке фидерных судов на Черном море и Каспии, проблемах в порту Констанцы и т.д. И это только часть нерешенных задач, о которых пока мало известно широкому кругу грузовладельцев и экспедиторов в Европе и Азии. 

    Проблемы транзита и импорта контейнерных грузов через порты Дальнего Востока, Грузии, Каспия, Ирана и Турции станут одной из центральных тем IV Конференции «ТрансКонт 2022», которая состоится 29 ноября 2022 в Москве. Это ключевое отраслевое событие осени позволит делегатам встретиться с глазу на глаз и обсудить самые актуальные насущные вопросы, влияющие на дальнейшее развитие контейнерной отрасли страны. 

    Среди участников:

    Грузовладельцы: СИБУР, Интеркем, УГМК;

    Порты и терминалы: Владивостокский контейнерный терминал, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, НафтаТранс; 

    Транспортно-экспедиторские компании: DACHSER, ESTMA, Smart Logistics International, Transimeksa, АйДжиЭл Групп, БАЛТАМЕРИКА транспортное агентство, Белтаможсервис, ДэлМар Логистика, Интеркем, Континент, Логистическая Компания Церта, НВ Транс, Новая логистическая, Новелко, Профиль-Евро, Рокотт Транс, Русатом Карго, Рускон ГК, СДС Шиппинг, Сервис Транс-Карго, Транком-Логистик, Траско, Универсальный Экспедитор, Форвард-Фрахт, Эмеральд Логистик, Эстма, ЦФС Казахстан;

    Железнодорожные операторы: РЖД Логистика, РЖД Актив, Рефсервис, TengizTransGroup;

    Продажа, аренда и лизинг контейнеров: Conway Group, 40 футов компани, Сонджер.

    Среди тем конференции:

    — Обзор контейнерной инфраструктуры региона Каспия

    — Особенности транзита через Иран

    — Опыт работы с контейнерными грузами на Транскаспийском маршруте (Поти-Баку-Актау\Туркменбаши). Сильные и слабые стороны

    — Перспективы транзита и морская логистика контейнерных и ро-ро грузов 

    — Особенности фрахтового рынка контейнерных судов на Каспии и Черном море

    — РОРО логистика в условиях санкций

    — Контейнерный импорт подакцизных товаров: проблемы и решения

    — Угроза дефицита контейнеров из-за дисбаланса внешней торговли. Пути решения проблем

    Участие в конференции предоставляет уникальную возможность получить практическую информацию о новейших тенденциях на рынке контейнерных перевозок, выслушать рекомендации экспертов, ведущих аналитиков, представителей исполнительной власти.

    Будем рады видеть Вас среди участников нашей конференции! Это прекрасная возможность встретиться с коллегами на крупнейшем отраслевом мероприятии в СНГ! Регистрация участников — https://transcontevent.ru

    Фото предоставлены организаторами


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