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XXVII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2022/23»
04.07.2022

XXVII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2022/23»


    • Уважаемые дамы и господа!

    8 сентября 2022 года в Гранд Ростов Хаятт Ридженси 5*, г. Ростов-на-Дону состоится XXVII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2022/23». Российский Зерновой Союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка выступят организаторами данной старейшей зерновой конференции.

    Почему именно Ростов-на-Дону? Во-первых, Ростовская область издавна считается одним из крупнейших сельхоз регионов страны. Из всего населения примерно треть проживает в сельской местности, а аграрный сектор занимает 13% всего валового продукта. Земли, находящиеся рядом с Тихим Доном, отличаются своей плодородностью. Во-вторых, Ростов-на-Дону ежегодно становится крупнейшей площадкой в ЮФО для презентации новинок и достижений аграрного бизнеса, что является важным показателем выбора для проведения XXVII Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2022/23». И в-третьих, этот город известен своим южным гостеприимством, которого нам так не хватает.

    Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная Программа. Это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.

    В работе Конференции примут участие ключевые представители Правительства Российской Федерации, политические деятели и госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в Конференции, как и в прошлые годы, примет участие 200-250 российских и иностранных гостей.

    В рамках конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах Причерноморья и многие другие.

    Принять участие: http://reg2.grun.ru:8080/em/

    Подписывайтесь на Telegram-канал Российского Зернового Союза https://t.me/russian_grain_union и узнавайте первыми самую подробную информацию о наших мероприятиях!

    Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке Конференции вы можете получить по телефонам или электронной почте:

    Российский Зерновой Союз:
    +7 (495) 369-44-53
    e-mail: rzs@grun.ru, tev@grun.ru, fll@grun.ru

    ИКАР (Институт Конъюнктуры Аграрного Рынка): +7 (495) 232-90-07

     


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