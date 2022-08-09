Бизнесу предоставят госгарантии по инфраструктурным кредитам

Правительство расширяет государственную поддержку бизнеса. Теперь по кредитам и облигационным займам, привлекаемым организациями на развитие инфраструктуры, могут быть предоставлены госгарантии. Правила оказания такой поддержки утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Соответствующее постановление от 8 августа 2022 года №1395 опубликовано на сайте правительства.

«Реализация крупных проектов нередко требует высоких затрат и длительного периода окупаемости инвестиций», – сказал М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 августа.

По его словам, поддержка государства поможет снизить риски кредиторов и повысить привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития страны сферах, включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику.

Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок от 3 до 30 лет. Её минимальная сумма составит 2 млрд рублей. При этом доля собственных средств компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%.

Фото: сайт правительства