7 млрд рублей на оборудование для гражданских судов

На разработку, производство и внедрение отечественного оборудования для гражданских судов будет направлено 7 млрд рублей. Распоряжения о выделении этих средств из резервного фонда подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Господдержка позволит подготовить эскизные проекты по 40 типам таких изделий, благодаря чему появится возможность достроить в ближайшие годы более 100 различных судов – торговых, пассажирских, технических и рыбопромысловых. Их общая стоимость составит свыше 500 млрд рублей. Изначально комплектующие для этих судов планировалось приобрести за рубежом, но введенные санкции нарушили кооперационные связи во многих отраслях промышленности, в том числе в кораблестроении, отмечается в сообщении.

Работа будет идти в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественную продукцию судостроительной промышленности», которые входит в государственную программы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 24 августа. «Важно все средства использовать максимально эффективно. Разработка каждой единицы оборудования обязательно должна завершаться серийным производством с дальнейшим внедрением», – отметил М.Мишустин и поручил Минпромторгу держать эту работу на постоянном контроле.

Представить предложения о выделении из федерального бюджета 7 млрд рублей на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по импортозамещению судового оборудования правительству поручил президент РФ Владимир Путин. Поручение дано по итогам совещания о развитии агропромышленного, рыбохозяйственного комплексов и смежных отраслей промышленности, состоявшегося 5 апреле 2022 года.

Сам документ будет опубликован позже.