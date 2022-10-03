Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа

Правительство профинансирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию отечественного оборудования для сжижения газа, а также производства различных товаров и продукции на основе химических технологий. На эти цели будет выделено 6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение от 29 сентября 2022 года №2848-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, субсидии из резервного фонда кабмина предоставят российским компаниям, реализующим такие разработки. При этом 2 млрд рублей будет направлено на создание опытных образцов оборудования для производства средних и крупных партий сжиженного природного газа (СПГ), а 4 млрд – на разработку технологий для производства химических продуктов.

В числе СПГ-оборудования, которое предстоит разработать и испытать российским производителям, электроприводной дожимной компрессор сырьевого газа, детали трубопроводов из углеродистой и нержавеющей стали, технологические центробежные насосы большой мощности и другие устройства. Всего в 2022 году будет начата работа по реализации 11 таких проектов. В будущем это позволит увеличить объёмы производства сжиженного природного газа. По планам к 2035 году показатели должны вырасти до 80–140 млн тонн в год.

Кроме того, за счёт федерального финансирования в 2022 году начнётся реализация 30 проектов по производству продукции, в основе которой лежат современные химические технологии. Также в стране будет налажено производство высших жирных спиртов, молочной кислоты, лизина, лимонной кислоты, аминокислот и других химических продуктов. Сейчас эти вещества, широко востребованные различными отраслями промышленности, закупаются за рубежом, поясняется в сопроводительной к документу справке.

С помощью федеральных средств будут созданы автомобильные шины с металлокордным каркасом. Они позволят повысить управляемость автомобилем и сэкономить расход топлива.

В целом на выделенные 6 млрд рублей планируется запустить производство продукции, объём продаж которой составит не менее 12 млрд рублей.

Работы будут вестись в рамках федерального проекта «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности».