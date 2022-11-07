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Научно-исследовательское судно для Антарктиды заложат в 2023 году
07.11.2022

Научно-исследовательское судно для Антарктиды заложат в 2023 году

    • При поддержке премьер-министра Михаила Мишустина Минприроды запланировало строительство нового научно-экспедиционного судна для нужд Антарктиды. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов на заседании правительства, которое 3 ноября провел президент России Владимир Путин.

    «Деньги учтены в проекте федерального бюджета. В следующем году судно заложим. Оно будет пять в одном: танкер, ледокол, научное, пассажирское и грузовое судно. И будет носить имя российского учёного-полярника Ивана Фролова», – цитирует пресс-служба Кремля А.Козлова.

    Также министр рассказал о работе экспедиции «Северный полюс-41». Она стартовала в высокоширотной Арктике и проходит на уникальной ледовой самодвижущейся платформе (ЛСП). Аналогов в мире ей нет.

    Платформа находится к северо-востоку от Новосибирских островов в Северном Ледовитом океане. Оно уже пришвартовалась и примерзает к льдине площадью 42 кв. км. На льду развернули научный лагерь – это десятки тонн техники и оборудования. Например, заработал метеорологический комплекс, аналоги которому стоят только в обсерваториях на побережье.

    «По факту – это первый и единственный комплекс, развёрнутый в высокоширотной Арктике. Метеосводки с комплекса поступают в Росгидромет четыре раза в сутки», – сказал А.Козлов.

    На борту платформы 17 научных лабораторий. Каждая – для отдельных работ: для изучения гравитационного поля Земли, озонового слоя, биологии, физики льда и атмосферы. Будет исследован и рельеф океана, который на сегодня изучен не до конца. А благодаря пробам грунта со дна, геологи, смогут обновить государственные геологические карты Арктики.

    В экспедиции учёные будут заниматься сбором информации о природной среде, которая нужна для создания моделей погоды и климата. Эти данные будут подгружаться в систему «Север» Арктического и Антарктического института, которой пользуются все компании, работающие на Северном морском пути.

    Также учёные будут исследовать парниковые газы, анализировать пробы воды, снега, льда на предмет загрязнение тяжёлыми металлами и нефтепродуктами, содержание аэрозолей, в том числе сажи. Кроме того, впервые в этих широтах будут отслеживать и состояние течений.

    «Уникальный океанографический комплекс установлен на самой платформе. Аппарат весит почти тонну и поэтому не мог использоваться раньше на льду – слишком тяжёлый. С помощью комплекса можно измерять параметры воды на любой глубине. Информация нужна для постоянного обновления карт течений. А также поможет учёным увидеть, как воды Атлантики и Тихого океана перемещаются в Северный Ледовитый океан. Тёплая вода влияет на скорость таяния льда», – рассказал глава Минприроды.

    «Всего учёные ЛСП выполняют около 50 видов исследований и анализов. Причём платформа для полярников – это одновременно и рабочее место, и дом. Экипаж – 14 человек, и 34 учёных живут в комфортабельных каютах. Сколько продлится экспедиция, сказать сложно. Всё будет зависеть от таяния ледовых полей, с которыми дрейфует платформа, траектории и скорости, которые со стопроцентной уверенностью предсказать невозможно», – добавил он.

    «Если к лету будущего года судно вынесет в пролив Фрама – это между Гренландией и Шпицбергеном, то ЛСП вернётся в Мурманск и потом опять отправится в экспедицию. Если же траектория будет иметь более сложный характер и судно задержится в Арктике, то учёные продолжат свою работу», – сообщил А.Козлов.

    Фото: пресс-служба Кремля


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