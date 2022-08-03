Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции

Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям и поставщикам такой продукции будет проще получить компенсации, покрывающие до 80% затрат на её транспортировку, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление №1347 от 28 июля 2022 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объёма перевозок и проходить сложную процедуру отбора. Все необходимые документы можно предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки, причём сделать это как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде», − говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, более чем в два раза увеличился максимальный размер компенсационной выплаты − с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд рублей.

«Наращивание несырьевого экспорта – важнейшая задача, поставленная Президентом. Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать партнёрские отношения», – цитирует пресс-служба М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 августа.

М.Мишустин поручил министерству промышленности и торговли и Российскому экспортному центру как можно быстрее организовать работу по новым правилам, которые будут действовать в 2022 и 2023 годах.

Фото: сайт правительства РФ