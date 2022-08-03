Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
03.08.2022

Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции

    • Правительство приняло решение, направленное на стимулирование продаж высокотехнологичной промышленной продукции за рубеж. Производителям и поставщикам такой продукции будет проще получить компенсации, покрывающие до 80% затрат на её транспортировку, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующее постановление №1347 от 28 июля 2022 года подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    «Теперь для получения субсидии компаниям не нужно заранее подавать заявку с указанием планируемого объёма перевозок и проходить сложную процедуру отбора. Все необходимые документы можно предоставить по факту поставки продукции на внешние рынки, причём сделать это как через цифровую платформу «Мой экспорт», так и в привычном бумажном виде», − говорится в сообщении пресс-службы правительства.

    Кроме того, более чем в два раза увеличился максимальный размер компенсационной выплаты − с 11 до 25% от стоимости экспортируемых промышленных товаров. Всего на эти цели в 2022 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрено почти 8 млрд рублей.

    «Наращивание несырьевого экспорта – важнейшая задача, поставленная Президентом. Российская экономика по-прежнему открыта для всех стран, которые хотят развивать партнёрские отношения», – цитирует пресс-служба М.Мишустин на совещании с вице-премьерами 1 августа.

    М.Мишустин поручил министерству промышленности и торговли и Российскому экспортному центру как можно быстрее организовать работу по новым правилам, которые будут действовать в 2022 и 2023 годах.

    Фото: сайт правительства РФ


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.01.2022
    Субсидии на каботажные перевозки из Петербурга на Дальний Восток
    На субсидирование каботажных перевозок из портов Санкт-Петербург и Мурманск в регионы Дальнего Востока и […]
    госбюджеткаботажные перевозкиСубсидиисубсидирование
    0
    20.05.2022
    3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    Российские авиакомпании, выполняющие грузовые перевозки, смогут получить субсидии на возмещение операционных расходов. Распоряжение о […]
    АвиаперевозкиСубсидии
    0
    15.03.2022
    Ставки на продажу контейнеров значительно выраcтут
    Ставки на продажу морских контейнеров на российском рынке (и на глобальном рынке) в ближайшее […]
    АрендаКонтейнерыпокупкапродажа
    0
    16.02.2022
    2 миллиарда на модернизацию пяти научно-исследовательских судов
    Порядка 2 млрд рублей будет направлено в 2022 году на модернизацию пяти научно-исследовательских судов […]
    Модернизациянаучно-исследовательское судноНацпроектСубсидии
    0
    21.01.2022
    «А-Проперти» продает долю в Якутском газовом проекте китайцам
    «А-Проперти» и Zhejiang Energy International Limited (дочернее предприятие Zhejiang Energy Group, 100% государственной компании […]
    А-ПропертиКитайпродажаЯкутский газовый проект
    0
    10.03.2022
    Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения […]
    отсрочкапромышленностьСанкцииСубсидии
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.08.2022 Maersk пересмотрел ущерб от прекращения бизнеса в России
    03.08.2022 Maersk показал финансовый рост 15-й квартал подряд
    02.08.2022 Maersk снова повышает прогноз
    02.08.2022 Запущен контейнерный поезд из Хэфэя в Будапешт
    02.08.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2022
    02.08.2022 Первый контейнерный поезд из Шанхая в Среднюю Азию
    Госрегулирование Показать всё
    03.08.2022 Упрощен порядок компенсации затрат на транспортировку высокотехнологичной продукции
    01.08.2022 О создании Главного управления Севморпути
    01.08.2022 Продлена квота на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    29.07.2022 Упрощен порядок строительства пограничных пунктов пропуска
    27.07.2022 Россия диверсифицирует экспорт энергоресурсов
    25.07.2022 Российские продукты питания и удобрения все-таки выйдут на мировые рынки
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти