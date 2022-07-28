В Якутии график северного завоза выполнили на 53%

С начала навигации по графику северного завоза отгружено всего свыше 1 млн тонн грузов, из них 671,2 тысяч тонн – для нужд жизнеобеспечения районов, это 53,2% от плана, сообщает пресс-служба правительства Саха (Якутия).

Как рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в эфире передачи «Прямой разговор», в навигацию 2022 года завоз жизнеобеспечивающих грузов идёт по графику. План выполнен уже на 53%.

«Отставаний по завозу жизнеобеспечивающих грузов нет. Несмотря на мелководье, полностью обеспечили завоз на Вилюйскую группу районов, – отметил он. – До конца навигации все задачи по завозу будут решены».

Глава республики подчеркнул, что особое внимание уделяется решению вопроса с поставкой угля. Отмечается снижение объёмов добычи угля из шахты Джебарики-Хая. В связи с этим принято решение о замещении части угля на Сангарский и Зырянский угольные разрезы.

Общий план объёма перевозок жизнеобеспечивающих грузов водным транспортом в навигацию 2022 года составляет 1 262,6 тыс. тонн.

По арктической навигации, которая началась с 20 июля, объём завоза составит 390 тыс. тонн грузов, подчеркнули в правительстве Саха (Якутия).

Фото: ЯСИА.ru