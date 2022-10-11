Доставку грузов в Якутии обеспечит другое судно

Из-за пробоины на сухогрузе в Якутии организованы оперативные меры по доставке грузов для обеспечения нужд Среднеколымского района.

10 октября заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников провел совещание с профильными ведомствами и предприятиями, сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

9 октября экипажу баржа-буксирного состава «Сухона-МП-3348» Колымской судоходной компании, которое доставляло груз в город Среднеколымск, из-за погодных условий и пробоины, пришлось вернуться в Зеленомысский порт в Нижнеколымском районе. Всего на сухогрузе находилось порядка 700 тонн продовольствия и строительных материалов.

По словам Д.Садовникова, принято решение перегрузить 47 единиц контейнеров с продовольствием и другими товарами, в том числе 35 единиц контейнеров предпринимателей района, на другое судно ПАО «ЛОРП», которое выйдет 11 октября из Зеленомысского речного порта в сторону города Среднеколымск в сопровождении буксира ОТ-2038. «Вопрос находится на контроле правительства», – сказал он.

Отмечается, что контейнеры с судна выгрузили, они находятся на хранении в Зеленомысском порту. Скоропортящиеся продукты будут доставлены в Среднеколымск в первую очередь. Оставшийся груз будет доставлен автомобильным транспортом в зимний период 2022-2023 годов после открытия автозимника.

Также для решения вопроса по обеспечению нужд Среднеколымского района дополнительно прорабатывается вопрос организации вертолётного рейса по маршруту Среднеколымск-Черский-Среднеколымск для предпринимателей, которые примут груз и организуют его хранение в поселке Черский, добавили в Минтрансе республики.

Фото: Валентина Иванова/портал правительства Саха (Якутия)