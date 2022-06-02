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Первые баржи северного завоза пошли по рекам Якутии
02.06.2022

Первые баржи северного завоза пошли по рекам Якутии

    • АО ХК «Якутуголь», входящее в группу «Мечел», открыло сезон летней навигации.

    Как сообщает пресс-служба «Мечел», за пять месяцев с разреза «Джебарики-Хая» на объекты ЖКХ Якутии будет отгружено порядка 172 тыс. тонн угля.

    Баржи с углем пройдут по рекам Амга, Алдан, Вилюй и Яна. В ходе навигации учитываются природно-климатические условия и состояние водных артерий -паводки, маловодье, позднее вскрытие или ранний ледостав рек, отмечают в компании.

    «Якутуголь» выполняет республиканский заказ на поставку угольной продукции для обеспечения северного завоза.

    Фото: Якутия Daily


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