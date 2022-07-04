Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Якутии на реке Лене начал работать грузовой терминал
04.07.2022

В Якутии на реке Лене начал работать грузовой терминал


    • В поселке Нижний Бестях (Якутия) запустили в эксплуатацию первый этап грузового терминала – транспортно-логистического узла на пересечении путей железнодорожного, речного и автомобильного транспортов. Крановая механизация осуществила первую операцию по погрузке груза на судно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    «Транспортно-логистический центр построен на стыке федеральных автомобильных дорог и путей речного транспорта. Безусловно, важную роль здесь играет и железнодорожный транспорт, который пришел в эти годы. И для того, чтобы у нас в навигацию шло бесперебойное снабжение грузов, в том числе по северному завозу, этот проект должен быть реализован», – сказал глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что работа по строительству грузового терминала будет продолжена.

    «В следующем году здесь должна быть и железная дорога. В последующем начнется строительство терминала, способного перерабатывать нефтепродукты. Тогда объект заработает в полную силу. Мы видим, как на наших глазах Нижний Бестях превращается в транспортно-логистический центр всей Якутии, и в дальнейшем его роль будет только возрастать», – добавил А.Николаев.

    Мощность строящегося грузового терминала составляет более 1 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 2 млн тонн после 2035 года. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности и удешевлении северного завоза жизненно-важных грузов.

    Работы по строительству объекта начались в 2017 году – на береговой линии местности Саха Бэстээх был погружен первый шпунт причальной стенки. В том же году было учреждено ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях», которое стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Якутия».

    Выбор места для грузового терминала на правом берегу Лены обусловлен тем, что в одном месте объединены инфраструктура для обработки сухогрузов, железнодорожные подъездные пути и нефтеперевалочный комплекс.

    Рядом расположена конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, стыкуются федеральные автотрассы «Лена» и «Колыма», также автодорога республиканского значения «Амга». Летом поселок Нижний Бестях и столицу республики связывает речной транспорт, зимой работает ледовая переправа.

    Таким образом, объект представляет собой транспортно-логистический узел на пересечении путей железнодорожного, речного и автомобильного транспорта для перевалки между всеми видами транспорта всех видов генеральных грузов, инертных материалов и нефтеналива.

    Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    02.06.2022
    Первые баржи северного завоза пошли по рекам Якутии
    АО ХК «Якутуголь», входящее в группу «Мечел», открыло сезон летней навигации. Как сообщает пресс-служба […]
    Северный завозЯкутия
    0
    05.04.2022
    «Якутоптторг» доставит продукты в Якутию собственным флотом
    По Севморпути
    Северный завозЯкутия
    0
    03.02.2022
    Северный завоз в Якутию могут организовать через Петербург
    2 февраля представители комитета по делам Арктики и профильных министерств Республики Саха (Якутия) в […]
    ПетербургСеверный завозСеверный морской путьЯкутия
    0
    06.05.2022
    Импортные детали для Ленского моста поставят дружественные страны
    В Якутии продолжается подготовка к строительству моста через реку Лену. Сейчас проект первого этапа […]
    ГлавгосэкспертизаЛенский мостСтроительствоЯкутия
    0
    16.02.2022
    В Якутии будут развивать сеть оптово-распределительных центров
    Завоз продуктов по Северному морскому пути значительно сократит расходы на логистику
    логистические складыСеверный завозЯкутия
    0
    28.06.2022
    В Якутии готовятся к строительству атомной станции
    Правительство Республики Саха (Якутия) своем заседании под председательством первого вице-премьера Кирилла Бычкова рассмотрело вопросы […]
    АЭСЯкутия
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    04.07.2022 Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
    04.07.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в мае 2022
    04.07.2022 24-тысячник «Ever Art» проходит по Суэцкому каналу
    04.07.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2022
    01.07.2022 CMA CGM поддался просьбе правительства Франции
    01.07.2022 Соответствие линий расписанию колеблется в небольшом диапазоне
    Госрегулирование Показать всё
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    30.06.2022 Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
    30.06.2022 Изменения в Обязательных постановлениях в портах Белого моря
    30.06.2022 Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти