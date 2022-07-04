В Якутии на реке Лене начал работать грузовой терминал

В поселке Нижний Бестях (Якутия) запустили в эксплуатацию первый этап грузового терминала – транспортно-логистического узла на пересечении путей железнодорожного, речного и автомобильного транспортов. Крановая механизация осуществила первую операцию по погрузке груза на судно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Транспортно-логистический центр построен на стыке федеральных автомобильных дорог и путей речного транспорта. Безусловно, важную роль здесь играет и железнодорожный транспорт, который пришел в эти годы. И для того, чтобы у нас в навигацию шло бесперебойное снабжение грузов, в том числе по северному завозу, этот проект должен быть реализован», – сказал глава Якутии Айсен Николаев, отметив, что работа по строительству грузового терминала будет продолжена.

«В следующем году здесь должна быть и железная дорога. В последующем начнется строительство терминала, способного перерабатывать нефтепродукты. Тогда объект заработает в полную силу. Мы видим, как на наших глазах Нижний Бестях превращается в транспортно-логистический центр всей Якутии, и в дальнейшем его роль будет только возрастать», – добавил А.Николаев.

Мощность строящегося грузового терминала составляет более 1 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 2 млн тонн после 2035 года. Реализация проекта будет способствовать повышению эффективности и удешевлении северного завоза жизненно-важных грузов.

Работы по строительству объекта начались в 2017 году – на береговой линии местности Саха Бэстээх был погружен первый шпунт причальной стенки. В том же году было учреждено ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях», которое стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Якутия».

Выбор места для грузового терминала на правом берегу Лены обусловлен тем, что в одном месте объединены инфраструктура для обработки сухогрузов, железнодорожные подъездные пути и нефтеперевалочный комплекс.

Рядом расположена конечная железнодорожная станция Амуро-Якутской магистрали, стыкуются федеральные автотрассы «Лена» и «Колыма», также автодорога республиканского значения «Амга». Летом поселок Нижний Бестях и столицу республики связывает речной транспорт, зимой работает ледовая переправа.

Таким образом, объект представляет собой транспортно-логистический узел на пересечении путей железнодорожного, речного и автомобильного транспорта для перевалки между всеми видами транспорта всех видов генеральных грузов, инертных материалов и нефтеналива.

Фото: пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)