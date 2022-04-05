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«Якутоптторг» доставит продукты в Якутию собственным флотом
05.04.2022

«Якутоптторг» доставит продукты в Якутию собственным флотом


    • В июле 2022 года АО «Якутоптторг» впервые завезёт по Северному морскому пути 1,5 тыс. тонн социально-значимых продовольственных товаров силами собственного флота. Это сократит транспортные расходы и позволит снизить стоимость продуктов в арктических районах Якутии.

    Весь объем товаров будет закуплен в Краснодарском крае и доставлен для обеспечения Булунского, Усть-Янского, Верхоянского, Эвено-Бытантайского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов, сообщает пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

    Завоз будет осуществляться на судне АО «Якутоптторг» – теплоходе СТК-1012, который в рамках подготовки к навигации до 30 апреля будет находиться в Ленинградской области на ремонте. Далее судно отправится под загрузку в Краснодарский край. Планируется, что до конца июля судно будет разгружено в Черском Нижнеколымского района, с попутным заходом в Тикси Булунского района.

    По информации «Якутоптторг», арктическая навигация в проливе Вилькицкого для судов с ледовым классом Ice1 начнётся уже с 15 июля.

    Ранее социально значимые товары доставлялись железной дорогой до Нижнего Бестяха и в период навигации водным транспортом по рекам, оставшуюся часть – автозимниками. Также в прошлом году продукты в труднодоступные населённые пункты доставлялись с использованием малой авиации.

    Напомним, что для сдерживания роста цен на продукты в арктических районах правительство Якутии приняло решение построить торгово-логистические центры «Якутоптторг» в отдалённых населённых пунктах. В феврале этого года в Якутске на базе овощехранилища «Якутоптторг» открылся оптово-распределительный центр вместимостью 5 тыс. тонн.

    Фото: портал правительства Республики Саха (Якутия)


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