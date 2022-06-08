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Первый танкер по графику северного завоза отправился в Охотское море
08.06.2022

Первый танкер по графику северного завоза отправился в Охотское море

    • По графику «северного завоза» в районы Охотоморского побережья отправился первый танкер — «Алиса». На его борту находится порядка 2 тыс. тонн дизельного топлива для нужд коммунальной энергетики Аяно-Майского, Охотского и Тугуро-Чумиканского районов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

    По информации министерства ЖКХ Хабаровского края, в навигацию этого года стоимость централизованных поставок топлива в северные районы составит около 2,2 млрд рублей. С ограниченными сроками завоза грузов планируется доставить 32,1 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов: дизельного топлива – 19,9 тыс. тонн, каменного угля – 11,4 тыс. тонн, мазута – 650 тонн, моторных масел – 161 тонну и автомобильного бензина – 60 тонн. За короткое время необходимо доставить топливо в семь районов Хабаровского края, которые находятся в труднодоступных местах, отметили в ЖКХ края.

    Из необходимого плана уже поставлено около 40% угля и 30% нефтепродуктов.

    Сейчас танкер находится в акватории порта Охотск, где должна начаться разгрузка 1,5 тонны дизельного топлива. Далее судно последует до Аяна.

    По данным правительства края, в порту Хабаровска продолжается накопление 7,3 тыс. тонн каменного угля, для дальнейшей доставки в порт-пункты районов, расположенных в бассейне реки Амур. Отправка первой баржи запланирована на 12 июня, завоз топлива должен быть завершен до 20 октября.

    Фото: портал правительства Хабаровского края


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