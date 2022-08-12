Половина объема северного завоза по рекам Якутии выполнено

В навигацию при запланированных 1 262,6 тыс. тонн по рекам Якутии доставлено 674,8 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов – топлива, продовольствия, продукции технического назначения. План выполнен на 53,4%. Такие показатели были озвучены на заседании правкомиссии под председательством первого вице-премьера Республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова

Как сообщает пресс-служба правительства республики, Д.Садовников попросил обратить особое внимание на завоз грузов на арктические реки. По ним запланировано доставить 347,8 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов. Из них отгружено 224,4 тыс. тонн, или 64,5% от плана, доставлено 94,6 тыс. тонн, или 27,2% от плана.

В Государственном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения указали на существующие проблемы. Так, наблюдается низкий уровень воды на баровом участке реки Индигирка. В связи со сгонными ветрами идет перевалка на мелкосидящий флот. Кроме этого, имеются риски по перевозкам на Колыме из-за снижения уровней воды в верховьях реки.

Тем не менее, по данным Комитета, при плане 76,1 тыс. тонн отгружено 54,2 тыс. тонн, или 71% от плана, доставлено до пунктов назначения 40,6 тыс. тонн, или 53% от плана.

Основным проблемным вопросом в навигацию остается добыча угольной продукции в разрезе Джебарики-Хая, эксплуатируемом компанией «Якутуголь». В этом году с Джебарики-Хая планировалось отгрузить порядка 172 тыс. тонн угля, но из-за частых выходов из строя основного оборудования принято решение о замещении части объемов на Сангарский угольный разрез, а именно 86,7 тыс. тонн.

Навигация в Якутии ежегодно начинается в первых числах мая и продолжается до середины октября, по арктическим рекам перевозка грузов начинает осуществляться в июле и заканчивается в конце сентября – начале октября.

Фото: портал правительства Республики Саха (Якутия)