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Смена рулевого во Frontline
11.07.2022

Frontline и Euronav договорились о слиянии


    • Frontline Ltd. и Euronav NV окончательно согласовали условия своего слияния, о котором было объявлено в апреле этого года. Как сообщили SeaNews во Frontline, Совет директоров Frontline и Наблюдательный совет Euronav единогласно одобрили предложенный коэффициент обмена акциями – 1,45 акции Frontline за одну акцию Euronav.

    В результате, с учетом частных сделок по приобретению акций Euronav в обмен на акции Frontline в мае и июне, действующим акционерам Euronav будет принадлежать порядка 55% объединенной группы, действующим акционерам Frontline – порядка 45%. На сегодня Frontline и аффилированной с ним Famatown Finance Limited принадлежит 37 881 478 акций Euronav, или 18,8% всех акций, находящихся в обороте.

    До завершения объединения обе компании выплатят дивиденды своим акционерам – в размере 9 центов США на акцию Euronav и 15 центов на акцию Frontline. На коэффициент обмена акциями выплата дивидендов влияния не окажет.

    Объединенная группа будет работать под названием Frontline, она будет зарегистрирована на Кипре, там же будет расположен ее головной офис. Существующие офисы в Европе и Азии, в том числе в Бельгии, Норвегии, Великобритании, Греции и Сингапуре, продолжат свою работу.

    Объединенная группа будет котировать на биржах Euronext Brussels, OSE и NYSE.

    Как отметил, комментируя сделку, Джон Фредриксен, слияние «создает явного лидера танкерного рынка». Объединенный флот группы будет состоять из 146 судов, включая 68 VLCC, 56 Suezmax’ов, 20 LR2 и Aframax’ов, а также 2 плавучих нефтедобывающих установок (FSO).

    Рыночная капитализация объединенного Frontline, как ожидается, составит более 4 млрд долларов. Синергетический эффект от слияния прогнозируется в размере как минимум 60 млн долларов в год.

    Фото: Shipspotting


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