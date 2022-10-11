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Nissan уходит с российского рынка
11.10.2022

Nissan уходит с российского рынка

    • Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ», сообщили SeaNews в российском подразделении компании.

    В ходе продажи все операции компании Nissan, осуществляемые в России через ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Ниссан Россия), будут переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием.

    «Объявление было сделано сегодня после приостановки операций на рынке с начала марта. После смены собственника Ниссан Россия все работники компании Nissan получат гарантии защиты их прав на период 12 месяцев. Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет», – говорится в сообщении компании.

    Единовременные убытки Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 млрд иен. Несмотря на это, компания сможет сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов.

    Фото: Nissan


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