Nissan уходит с российского рынка

Исполнительный комитет компании Nissan сегодня одобрил продажу своего российского бизнеса Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту «НАМИ», сообщили SeaNews в российском подразделении компании.

В ходе продажи все операции компании Nissan, осуществляемые в России через ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Ниссан Россия), будут переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием.

«Объявление было сделано сегодня после приостановки операций на рынке с начала марта. После смены собственника Ниссан Россия все работники компании Nissan получат гарантии защиты их прав на период 12 месяцев. Ожидается, что продажа будет оформлена в ближайшие недели после получения разрешений соответствующих государственных органов. По условиям продажи компания Nissan вправе осуществить обратную покупку компании и бизнеса в течение последующих шести лет», – говорится в сообщении компании.

Единовременные убытки Nissan в связи с уходом с рынка оцениваются примерно в 100 млрд иен. Несмотря на это, компания сможет сохранить показатели деятельности на уровне своих годовых прогнозов.

Фото: Nissan