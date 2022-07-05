Geodis закрыл сделку по покупке Keppel Logistics

Geodis сообщил о получении всех необходимых согласований и закрытии сделки по приобретению Keppel Logistics.

Keppel Logistics специализируется на контрактной логистике. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, штат состоит почти из 500 сотрудников, в собственности компании находятся собственные складские мощности в Сингапуре, Малайзии и Австралии общей площадью более 200 тыс. кв. м. Keppel Logistics входит в пятерку крупнейших логистических операторов Сингапура.

С приобретением Keppel Logistics Geodis рассчитывает усилить свои позиции на рынке контрактной логистики и услуг для е-коммерции в Сингапуре и Юго-Восточной Азии в сегментах B2B и B2C.

Сейчас у Geodis в Азиатско-Тихоокеанском регионе занято 4,2 тыс. сотрудников на 85 площадках.

Ранее продавец, Keppel Corporation, сообщал, что стоимость сделки составляет порядка 80 млн долларов.

Фото: Geodis