«Лукойл» покупает российские активы Shell в системе даунстрим

ПАО «Лукойл» сообщило о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающемся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

Как говорится в заявлении «Лукойла», активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии Лукойлаа по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», – отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Максим Дондэ.

«В рамках данной сделки более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником», – сказал директор сегмента Даунстрим Shell ​Хайберт Вигевено.