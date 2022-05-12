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«Лукойл» покупает российские активы Shell в системе даунстрим
12.05.2022

«Лукойл» покупает российские активы Shell в системе даунстрим


    • ПАО «Лукойл» сообщило о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc  о приобретении 100%-ной доли в ООО «Шелл Нефть», занимающемся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России.

    Как говорится в заявлении «Лукойла», активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

    «Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии Лукойлаа по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», – отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Максим Дондэ.

    «В рамках данной сделки более 350 работников ООО «Шелл Нефть» сохранят трудовые отношения с новым собственником», – сказал директор сегмента Даунстрим Shell ​Хайберт Вигевено.


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