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Frontline и Euronav могут объединиться
07.04.2022

Frontline и Euronav могут объединиться


    • Глобальные танкерные операторы Frontline и Euronav подписали соглашение о возможном слиянии.

    «Если слияние состоится, объединенная компания продолжит свою деятельность под названием Frontline, — говорится в совместном заявлении компаний. – Компанию возглавит Хьюго Де Ступ, который в настоящее время занимает должность CEO Euronav».

    Коэффициент обмена акций Euronav и Frontline составит 1:1,45 соответственно. В результате чего акционеры Euronav будут владеть 59% акций объединенной компании, Frontline – 41%.

    «Сделка подлежит согласованию с регуляторами, акционерами и кредиторами и другими структурами. Пока преждевременно говорить о сроках, когда объединение компаний может быть завершено, и нет никаких гарантий, что между сторонами будет достигнуто окончательное решение, поскольку завершение сделки зависит от нескольких условий», — говорится в заявлении компании.

    В случае слияния объединения рыночная капитализация новой компании составит 4,2 млрд долларов. Она будет управлять флотом из 69 крупнотоннажных танкеров, 57 судами типа Suezmax и 20 — LR2/Aframax.

    Напомним, соглашение о возможном слиянии подписано спустя несколько месяцев после того, как норвежский миллиардер Джон Фредриксен, бенефициар Frontline и Golden Ocean, купил 12,1 млн акций Euronav, что соответствуют 5,5% ее акционерного капитала.

    Фото: сайт Euronav


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