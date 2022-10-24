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Euronav построит два танкера на аммиаке и метаноле
24.10.2022

Euronav построит два танкера на аммиаке и метаноле


    • Euronav подписал соглашение с корейкой верфью Daehan Shipbuilding соглашение о строительстве двух танкеров для перевозки сырой нефти типоразмера Suezmax. Сдача судов в эксплуатацию планируется на третий квартал 2024 года.

    Танкеры будут оборудованы скрубберами и системой очистки балластных вод и способны работать на СПГ, аммиаке и метаноле. Это будут sistership’ы танкеров для перевозки сырой нефти «Cedar» и «Cypress» дедвейтом 157,3 тыс. тонн, которые были сданы в эксплуатацию в этом году.

    «Компании удалось заключить контракт с удобным графиком поставок на фоне устойчивого роста контрактной активности со стороны других сегментов судоходства, которая привела к сокращению мощностей, которые можно было бы задействовать для строительства танкеров. И это как раз в то время, когда сектору необходимо заменить устаревающие суда на более экологичные», – отмечают в Euronav.

     


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