Euronav построит два танкера на аммиаке и метаноле

Euronav подписал соглашение с корейкой верфью Daehan Shipbuilding соглашение о строительстве двух танкеров для перевозки сырой нефти типоразмера Suezmax. Сдача судов в эксплуатацию планируется на третий квартал 2024 года.

Танкеры будут оборудованы скрубберами и системой очистки балластных вод и способны работать на СПГ, аммиаке и метаноле. Это будут sistership’ы танкеров для перевозки сырой нефти «Cedar» и «Cypress» дедвейтом 157,3 тыс. тонн, которые были сданы в эксплуатацию в этом году.

«Компании удалось заключить контракт с удобным графиком поставок на фоне устойчивого роста контрактной активности со стороны других сегментов судоходства, которая привела к сокращению мощностей, которые можно было бы задействовать для строительства танкеров. И это как раз в то время, когда сектору необходимо заменить устаревающие суда на более экологичные», – отмечают в Euronav.