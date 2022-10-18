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Продан самый большой танкер в мире
18.10.2022

Продан самый большой танкер в мире

    • Euronav объявил о продаже своего нефтеналивного танкера «Europe» – по данным TradeWinds, самого большого в мире.

    Кто покупатель, в Euronav не раскрывают. Зато известно, сколько он заплатил – 34,7 млн долларов. Передать судно новому владельцу, который будет использовать его как плавучее нефтехранилище, планируется в течение этого квартала.

    Судно постройки 2002 года имеет дедвейт 441,56 тыс. тонн, длину – 380 м и ширину – 68 м. По информации Euronav, всего в мире танкеров подобного масштаба четыре – и три из них остаются в собственности компании – «Oceania» 2003 года постройки дедвейтом 441,56 тыс. тонн, «Asia» (2022 г., 432 тыс. тонн) и «Africa» (2002 г., 432 тыс. тонн).

    Последние два переоборудованы в плавучие хранилища и работают по долгосрочному контракту в Катаре.

    Фото: Shipspotting


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