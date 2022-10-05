Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Hapag-Lloyd покупает терминальный бизнес у чилийской SM SAAM SA
05.10.2022

Hapag-Lloyd покупает терминальный бизнес у чилийской SM SAAM SA

    • 4 октября Hapag-Lloyd и чилийская компания SM SAAM SA подписали обязывающее соглашение, в рамках которого Hapag-Lloyd приобретает 100% акций SAAM Ports SA и SAAM Logistics SA. Таким образом Hapag-Lloyd приобретет весь терминальный бизнес SM SAAM SA и соответствующие логистические услуги.

    Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов. Документ также предусматривает приобретение активов в сфере недвижимости, которые связаны с логистическим бизнесом.

    SM SAAM является оператором терминалов и поставщиком логистических и буксировочных услуг в нескольких странах Америки. Терминальный бизнес компании включает 10 терминалов в шести странах Северной, Центральной и Южной Америки. Совокупная пропускная способность терминалов в 2021 году составила 3,5 млн TEU.

    «Буксировочные услуги SM SAAM и услуги логистики в аэропортах не включены в соглашение и останутся в управлении SM SAAM», — говорится в заявлении Hapag-Lloyd.

    «Инвестиции в терминальную инфраструктуру — это ключевой элемент нашей стратегии, а Латинская Америка — один из наших опорных рынков. Приобретение терминальных операций SM SAAM и дополнительных логистических услуг поможет нам еще больше укрепить наш бизнес, создав надежный и привлекательный портфель терминалов», — сказал CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.

    В Hapag-Lloyd отмечают, что при реализации своей Стратегии-2023 компания постоянно расширяла свое участие в секторе терминальных операций. Так недавно компания объявила о намерении приобрести миноритарный пакет акций итальянской Spinelli Group. Кроме того, Hapag-Lloyd приобрела долю в JadeWeserPort в Вильгельмсхафене и инвестировала в строительство Терминала-2 в египетском порту Дамьетта. Hapag-Lloyd также владеет долями в контейнерном терминале Altenwerder в Гамбурге и в терминале TC3 в марокканском порту Танжер.

    «Закрытие сделки подлежит согласованию с соответствующими антимонопольными органами и дополнительным условиям, обычным для сделки такого рода», — отметили в Hapag-Lloyd

    Фото: Hapag-Lloyd


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    05.07.2022
    Geodis закрыл сделку по покупке Keppel Logistics
    Geodis сообщил о получении всех необходимых согласований и закрытии сделки по приобретению Keppel Logistics. […]
    Geodis KeppelM&AЛогистика
    0
    14.01.2022
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию HHI и DMSE
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    28.04.2022
    ZIM выводит турецкий сервис на еженедельную основу
    ZIM Integrated Shipping Services с середины мая увеличивает частоту своего сервиса ZIM Container Turkey […]
    Hapag-LloydZimСервисСША
    0
    11.03.2022
    Полномочия CEO и CFO Hapag-Lloyd продлили
    Наблюдательный совет Hapag-Lloyd досрочно продлил контракты еще на пять лет CEO компании Рольфа Хаббена […]
    Hapag-LloydКонтрактНазначения
    0
    25.02.2022
    Про линии и судозаходы
    Maersk сообщил о прекращении до дальнейшего уведомления судозаходов во все порты Украины и приема […]
    Hapag-LloydHHLAMaerskNeptune Lines
    0
    20.01.2022
    В Канаде запустили брендированный локомотив Hapag-Lloyd
    Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific запустила брендированный локомотив Hapag-Lloyd. «С ноября прошлого года в […]
    Hapag-LloydКанадалокомотив
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    05.10.2022 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года
    04.10.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2022
    04.10.2022 Железнодорожные составы с удобрениями из России для Индии
    03.10.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 8 месяцев 2022
    03.10.2022 Безработные контейнеровозы на 12 сентября 2022 года
    03.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 39, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    05.10.2022 Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    30.09.2022 Президент подписал указ об ответных санкциях в сфере международных автомобильных грузоперевозок
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти