Hapag-Lloyd покупает терминальный бизнес у чилийской SM SAAM SA

4 октября Hapag-Lloyd и чилийская компания SM SAAM SA подписали обязывающее соглашение, в рамках которого Hapag-Lloyd приобретает 100% акций SAAM Ports SA и SAAM Logistics SA. Таким образом Hapag-Lloyd приобретет весь терминальный бизнес SM SAAM SA и соответствующие логистические услуги.

Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов. Документ также предусматривает приобретение активов в сфере недвижимости, которые связаны с логистическим бизнесом.

SM SAAM является оператором терминалов и поставщиком логистических и буксировочных услуг в нескольких странах Америки. Терминальный бизнес компании включает 10 терминалов в шести странах Северной, Центральной и Южной Америки. Совокупная пропускная способность терминалов в 2021 году составила 3,5 млн TEU.

«Буксировочные услуги SM SAAM и услуги логистики в аэропортах не включены в соглашение и останутся в управлении SM SAAM», — говорится в заявлении Hapag-Lloyd.

«Инвестиции в терминальную инфраструктуру — это ключевой элемент нашей стратегии, а Латинская Америка — один из наших опорных рынков. Приобретение терминальных операций SM SAAM и дополнительных логистических услуг поможет нам еще больше укрепить наш бизнес, создав надежный и привлекательный портфель терминалов», — сказал CEO Hapag-Lloyd Рольф Хаббен Янсен.

В Hapag-Lloyd отмечают, что при реализации своей Стратегии-2023 компания постоянно расширяла свое участие в секторе терминальных операций. Так недавно компания объявила о намерении приобрести миноритарный пакет акций итальянской Spinelli Group. Кроме того, Hapag-Lloyd приобрела долю в JadeWeserPort в Вильгельмсхафене и инвестировала в строительство Терминала-2 в египетском порту Дамьетта. Hapag-Lloyd также владеет долями в контейнерном терминале Altenwerder в Гамбурге и в терминале TC3 в марокканском порту Танжер.

«Закрытие сделки подлежит согласованию с соответствующими антимонопольными органами и дополнительным условиям, обычным для сделки такого рода», — отметили в Hapag-Lloyd

Фото: Hapag-Lloyd