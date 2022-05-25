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«Лукойл» закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell
25.05.2022

«Лукойл» закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell

    • «Лукойл» закрыл сделку по приобретении сети АЗС у британско-нидерландской компании Shell. В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России – сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области. Как сообщает пресс-служба «Лукойла», этому предшествовало получение согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ.

    «В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников «Шелл Нефти» продолжат работать в компании, которая теперь принадлежит «Лукойлу», — сказал директор сегмента даунстрим Shell​Хайберт Вигевено.

    «Уверен, что объекты Shell станут для «Лукойла»ахорошим дополнением к портфелю уже имеющихся активов», — отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов ПАО «Лукойл» Максим Дондэ.

    Фото: сайт «Лукойла»


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