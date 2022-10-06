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Страны-производители нефти приняли решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки
06.10.2022

Страны-производители нефти приняли решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки

    • Страны-производители нефти приняли общее решение сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с требуемыми уровнями августа 2022 года. Квота вступает в силу с ноября 2022 года. Срок действия соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК продлён до 31 декабря 2023 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

     «Мы будем совместно работать до конца следующего года, потому что инструмент, который был создан для взаимодействия 23 стран – производителей нефти, показал свою эффективность. – сказал заместитель председателя правительства России Александр Новак, который в качестве сопредседателя провёл 33-ю министерскую встречу стран ОПЕК и не-ОПЕК. — Мы внимательно проанализировали текущую ситуацию и увидели большую волатильность относительно спроса и предложения на рынке нефти. Было принято решение сбалансировать рынок путём сокращения её добычи. Зимой традиционно мы видим снижение спроса на нефть в мире от 2,5 млн до 3 млн баррелей в сутки».

    Как подчеркнул вице-премьер, решение по существенному сокращению добычи нефти связано с прогнозом по ожидаемой в 2023 году рецессии в экономиках ведущих стран-потребителей, в том числе Евросоюза и США. Это вызвано ростом ставок рефинансирования, инфляции и цен на энергоносители. Замедление развития мировой экономики может привести к сокращению как потребления сырья, так и инвестиций в нефтегазовую отрасль. Прогноз по снижению российской нефтедобычи менее значителен – в 2023 году она составит 93–94% от её уровня в 2022 году.

    Стороны договорились скорректировать график заседаний мониторингового комитета ОПЕК+ до одного раза в два месяца. Проведение следующей министерской встречи стран ОПЕК+ намечено на 4 декабря 2022 года.

    Фото: сайт правительства РФ

     


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