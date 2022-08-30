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Global Ports назначил финансового директора
30.08.2022

Maersk нашел покупателя на долю в Global Ports


    • APM Terminals, терминальное подразделение в составе A.P. Moller-Maersk, заключил соглашение о продаже своей доли в Global Ports Investments PLC. Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, покупатель – «давний партнер», Группа «Дело».

    Сделка подлежит согласованию с соответствующими регулирующими органами. APMT продает весь своей пакет в объеме 30,75% акционерного капитала Global Ports. «Дело», которое владеет пакетом такого же объема, таким образом, увеличит свою долю в Global Ports до 61,5%.

    Как отмечают в A.P. Moller-Maersk, соглашение предусматривает «возможность в будущем возобновить партнерство с «Делом»».

    После продажи доли в Global Ports у APMT не останется активов в России и долей в предприятиях, работающих в России. Передача пакета произойдет после получения одобрения властей.

    Стоимость сделки стороны не раскрывают – как сформулировали в ГК «Дело», она заключена «на согласованных рыночных условиях».

    Напомним, APMT заключил договор о приобретении пакета в Global Ports в 2012 году. Тогда стоимость сделки тоже не раскрывали, но дали определенное понимание порядка цифр. С учетом чистого долга, который составлял 66 млн долларов, и общей оценки совокупного акционерного капитала Global Ports примерно в 2,3 млрд долларов, можно было предположить, что доля 37,5% стоила порядка 820-840 млн долларов. 

    Фото: Global Ports


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