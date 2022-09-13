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«Дело» стало владельцем 61,5% Global Ports
13.09.2022

«Дело» стало владельцем 61,5% Global Ports


    • 13 сентября 2022 года ГК «Дело» и компания APM Terminals (APMT), входящая в A.P. Moller — Maersk, закрыли ранее согласованную сделку по приобретению 30,75% акций компании Global Ports Investments Plc. (Global Ports) после получения соответствующих разрешений от контролирующих органов Российской Федерации.

    Как сообщили SeaNews в «Деле», после завершения сделки группа стала владельцем 61,50% акций Global Ports.

    Группа и AMPT заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Она включает возможность для APMT вернуться в будущем к совместному бизнесу с Группой.

    Фото: ГК «Дело»


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