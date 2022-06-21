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Новый сервис K-Alliance
21.06.2022

Новый сервис K-Alliance

    • Корейский альянс контейнерных перевозчиков K-Alliance, куда входят HMM, SM Line, Sinokor Merchant Marine и Heung-A Line.и Pan Ocean, запустил первый совместный сервис по маршруту Южная Корея – Вьетнам – Таиланд, сообщает Container News.

    На сервисе CVT будут задействованы контейнеровозы от HMM – «Sky Rainbow» вместимостью 1,8 тыс. TEU, от SM Line – «Jan» вместимостью 1,7 тыс. TEU и от Pan Ocean – «Pos Hochiminh» вместимостью 1,8 тыс. TEU.

    Ротация портов на новом сервисе следующая: Инчхон – Циндао – Шанхай – Хошимин – Лаем Чабанг – Чивань – Инчхон. Первый рейс сервиса запланирован на 26 июня с отправления из Инчхона контейнеровоза «Sky Rainbow».

    Как отмечает издание, государственная компания Korea Ocean Business Corporation на прошлой неделе заявила, что будет тесно сотрудничать с перевозчиками-членами альянса, это касается совместных заказов на строительство новых судов и запуска новых сервисов и общих инвестиций в контейнерные терминалы.

    Напомним, альянс Korean Maritime Movement Alliance (K-Alliance) был создан в декабре 2020 года.


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