Президент США подписал Закон о реформе морского судоходства

Президент США Джо Байден подписал Закон о реформе морского судоходства. Это первое крупное изменение в федеральных правилах международных контейнерных перевозках за последние 30 лет, сообщает Splash.

На церемонии подписания документа в Белом доме Дж. Байден заявил, что закон «помешает судоходным компаниям использовать в своих интересах американские семьи, фермеров и предприятий».

«Они получали прибыль, а расходы, как вы могли догадаться, перекладывались непосредственно на потребителей, — сказал он.

Ожидается, что закон поможет решит проблему продолжающегося кризиса цепочек поставок в США.

Напомним, закон о реформе морского судоходства позволит:

наладить взаимной торговли для продвижения экспорта США в рамках задач Федеральной морской комиссии (FMC);

требовать от морских перевозчиков соблюдения минимальных стандартов обслуживания, отвечающих интересам общества и отражающих передовой опыт мировой судоходной индустрии;

требовать от морских перевозчиков или операторов морских терминалов уведомлять о том, что любые штрафы за просрочку платежей, таких как «задержка и простой», соответствуют федеральным нормам или влекут за собой расходы;

перенести бремя доказывания разумности платы за «задержание или простой» со стороны, которой выставлен счет, на морского перевозчика;

запретить морским перевозчикам безосновательно сокращать возможности экспорта из США, как это определено FMC в новом федеральном законе;

требовать от морских перевозчиков отчитываться в FMC каждый квартал об общем импортном/экспортном тоннаже и количестве груженых/порожних контейнеров, приходящимися на каждое судно, обработанное в порту США.

Недавно Байден обвинил в высокой инфляции морских перевозчиков, а летом прошлого года он подписал указ, направленный на усиление конкуренции в американской экономике и ограничение влияния крупных корпораций. В числе прочего документ затрагивает вопросы консолидации и антиконкурентного ценообразования в сегменте контейнерных перевозок.