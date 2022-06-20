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Президент США подписал Закон о реформе морского судоходства
20.06.2022

Президент США подписал Закон о реформе морского судоходства

    • Президент США Джо Байден подписал Закон о реформе морского судоходства. Это первое крупное изменение в федеральных правилах международных контейнерных перевозках за последние 30 лет, сообщает Splash.

    На церемонии подписания документа в Белом доме Дж. Байден заявил, что закон «помешает судоходным компаниям использовать в своих интересах американские семьи, фермеров и предприятий».

    «Они получали прибыль, а расходы, как вы могли догадаться, перекладывались непосредственно на потребителей, — сказал он.

    Ожидается, что закон поможет решит проблему продолжающегося кризиса цепочек поставок в США.

    Напомним, закон о реформе морского судоходства позволит:

    • наладить взаимной торговли для продвижения экспорта США в рамках задач Федеральной морской комиссии (FMC);
    • требовать от морских перевозчиков соблюдения минимальных стандартов обслуживания, отвечающих интересам общества и отражающих передовой опыт мировой судоходной индустрии;
    • требовать от морских перевозчиков или операторов морских терминалов уведомлять о том, что любые штрафы за просрочку платежей, таких как «задержка и простой», соответствуют федеральным нормам или влекут за собой расходы;
    • перенести бремя доказывания разумности платы за «задержание или простой» со стороны, которой выставлен счет, на морского перевозчика;
    • запретить морским перевозчикам безосновательно сокращать возможности экспорта из США, как это определено FMC в новом федеральном законе;
    • требовать от морских перевозчиков отчитываться в FMC каждый квартал об общем импортном/экспортном тоннаже и количестве груженых/порожних контейнеров, приходящимися на каждое судно, обработанное в порту США.

    Недавно Байден обвинил в высокой инфляции морских перевозчиков, а летом прошлого года он подписал указ, направленный на усиление конкуренции в американской экономике и ограничение влияния крупных корпораций. В числе прочего документ затрагивает вопросы консолидации и антиконкурентного ценообразования в сегменте контейнерных перевозок.


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