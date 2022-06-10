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Байден обвинил в высокой инфляции морских перевозчиков
10.06.2022

Байден обвинил в высокой инфляции морских перевозчиков

    • Президент США Джо Байден призвал Конгресс «принять жесткие меры» в отношении морских перевозчиков, которые, по его мнению, несут ответственность за повышение стоимости доставки товаров, что, в свою очередь, приводит к инфляции, сообщает Reuters.

    «Одна из причин, по которой цены выросли, заключается в том, что несколько компаний, контролирующих рынок, подняли цены на доставку на целых 1000%. Это возмутительно, и я призываю Конгресс «расправиться» с ними. Я готов подписать Закона о реформе морского судоходства. Я попросил Конгресс принять этот закон», — цитирует издание пост Байдена в Twitter.

    Законопроект наделяет Федеральную морскую комиссию (FMC) более широкими полномочиями и нормотворческими возможностями в отношении «определенных практик международных морских судоходных компаний, таких как сборы за задержки.

    Законопроект был внесен в Сенат в феврале 2021 года одним из сенаторов, по мнению которого законопроект «уравнял бы правила игры для американских экспортеров, поскольку морским перевозчикам будет сложнее отказываться от груза, готового к отправке на экспорт». В декабре 2021 года законопроект был принят Палатой представителей США при подавляющей двухпартийной поддержке.

    В свою очередь, Всемирный совет судоходства заявил (WSC), что законопроект не устранит истинные причины высоких фрахтовых ставок и заторов в портах.

    «Вместо того, чтобы принимать законы, которые ничего не сделают для решения проблемы перегруженности цепочки поставок в стране, Конгресс должен искать реальные решения, основанные на всеобъемлющем и перспективном подходе. Это означает продолжение инвестиций в портовую инфраструктуру и продвижение коммуникаций, инноваций и сотрудничества между секторами для дальнейшего укрепления мультимодальной транспортной системы, которая поддерживала экономику США на протяжении всей пандемии», — заявили в  WSC.

    «Кроме того, согласно недавним выводам расследования FMC, рост фрахтовых ставок является «результатом действия рыночных сил», особенно в совокупности чрезвычайно высокого спроса со стороны американских потребителей, COVID-19 и перегруженности цепочки поставок, а не отсутствие конкуренции на рынке. Морские альянсы, вернее соглашения о совместном использовании судов, позволяют перевозчикам совместно использовать суда, обмениваться слотами. Однако конкуренция внутри них и между ними остается сильной», — пишет издание.


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