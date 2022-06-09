Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки

Евразийская экономическая комиссия планирует создать правовые рамки для эффективной координации действий таможенных служб стран Евразийского экономического союза со Всемирной таможенной организацией (ВТамО), сообщает пресс-служба ЕЭК со ссылкой на заявление директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергея Владимирова на первом заседании отраслевой рабочей группы.

По словам С.Владимирова, деятельность группы придаст положительный импульс сотрудничеству Комиссии с международным таможенным сообществом, «поможет нашему Союзу стать более активным участником мировых процессов, формирующим повестку ВТамО».

На заседании также были рассмотрены вопросы выработки подходов к реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года в части сотрудничества с ВТамО. Блок по таможенному сотрудничеству ЕЭК рассчитывает на активное участие государств Союза в подготовке практических предложений по этому вопросу.

Как уточняется в справке ЕЭК, получение Союзом статуса члена во ВТамО и проработка возможности присоединения Союза к основополагающим документам ВТамО предусмотрены пунктом 11.7.5. Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря 2020 года №12.