Новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов.

Как сообщает пресс-служба ЕЭК, теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как сейчас это возможно только с применением товаросопроводительных документов.

«Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

Сделано это по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

В ЕЭК отмечают, что решение является весьма актуальным, поскольку предоставляет для бизнеса, в том числе авиакомпаний, железнодорожных и морских перевозчиков, новые современные возможности при декларировании ввозимых припасов. Это касается и бортового питания, товаров, реализуемых на бортах воздушных и морских судов, а также в поездах.

При этом изменения не исключают в дальнейшем возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием транспортных, коммерческих и (или) иных документов, то есть документов на бумажных носителях, как раньше.