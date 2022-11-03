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Новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов
03.11.2022

Новые возможности для бизнеса при декларировании ввозимых припасов


    • Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение, которым вносятся изменения в Порядок заполнения декларации на товары, устанавливающие особенности декларирования ввозимых припасов.

    Как сообщает пресс-служба ЕЭК, теперь при ввозе припасы можно будет декларировать с применением электронной формы декларации, тогда как сейчас это возможно только с применением товаросопроводительных документов.

    «Благодаря таким изменениям станет возможным применение современных автоматизированных технологий, в том числе автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров в отношении ввозимых припасов», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.

    Сделано это по инициативе бизнес-сообщества с учетом приоритета электронного декларирования, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

    В ЕЭК отмечают, что решение является весьма актуальным, поскольку предоставляет для бизнеса, в том числе авиакомпаний, железнодорожных и морских перевозчиков, новые современные возможности при декларировании ввозимых припасов. Это касается и бортового питания, товаров, реализуемых на бортах воздушных и морских судов, а также в поездах.

    При этом изменения не исключают в дальнейшем возможность таможенного декларирования ввозимых припасов с использованием транспортных, коммерческих и (или) иных документов, то есть документов на бумажных носителях, как раньше.

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