Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК

На заседании профильного консультативного комитета, под председательством министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбека Кожошева, с участием представителей стран ЕАЭС были рассмотрены вопросы комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров, исполнения дорожной карты по реализации Основных направлений транспортной политики, а также инфраструктурное развитие, международные автомобильные перевозки и другие вопросы углубления интеграции в сфере транспорта, сообщает отдел информационного обеспечения департамента протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

В ходе обсуждения плана развития евразийских транспортных коридоров А. Кожошев отметил, что реализация мероприятий Комплексного плана подразумевает подготовку паспортов евразийских транспортных коридоров, внедрение цифровых решений и сервисов соответствующей экосистемы, выявление и устранение узких мест.

Ранее Евразийский межправительственный совет одобрил перечень из семи приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС. Все они направлены на развитие коридоров и маршрутов, транзитного потенциала и инфраструктуры, которая входит в международные транспортные коридоры в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг», в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой «Один пояс, Один путь».

Также в ходе заседания члены консультативного комитета обсудили проект рекомендации Коллегии ЕЭК об организации смешанных перевозок и предложениях по совершенствованию права ЕАЭС при осуществлении контейнерных перевозок.

Документ подготовлен на основе исследования национального и международного опыта контейнеризации грузов, деятельности и документов международных организаций по вопросам развития смешанных перевозок, а также анализа международных конвенций и договоров, стратегических документов и национального законодательства сторон.

Положения документа направлены на содействие организации устойчивой логистики контейнерного оборота и обеспечению недискриминационного доступа потенциальных клиентов к сервисам контейнерной перевозки и транспортной инфраструктуры государств ЕАЭС, поясняет в ЕЭК.

Еще один вопрос, поднятый на заседании – цифровизация транспортной деятельности.

«В регионе Большой Евразии, где функционирует множество товарных рынков, крайне важно обеспечить гарантированную перевозку грузов с использованием самых современных инструментов и механизмов регулирования и технологий, опирающихся на цифровые решения», — подчеркнул А. Кожошев.

До 2023 года Комиссии предстоит разработать Концепцию по совершенствованию взаимодействия национальных систем в Союзе, что позволит повысить качество услуг и безопасность движения.

Кроме того, участники заседания рассмотрели вопросы совершенствования транспортного контроля, внутреннего судоходства, тарифной политики железных дорог.

По отдельным вопросам комитет поручил провести дополнительные экспертные совещания и консультации. Так, будет продолжено согласование проекта международного межведомственного договора об определении требований к минимальному составу экипажей судов при плавании по внутренним водным путям стран ЕАЭС. Планируется проведение обсуждения проблемных вопросов контроля режима труда и отдыха водителей-международников.

Очередное заседание консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре запланировано на четвертый квартал 2022 года.

По предложению министра ЕЭК подведение итогов деятельности по интеграции транспортных комплексов ЕАЭС состоится в ноябре на заседании совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта стран ЕАЭС.

Фото: ЕЭК