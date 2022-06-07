«ЛУКойл» будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil.

«По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «ЛУКойлом» в мае этого года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым «ЛУКойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — говорится в пресс-релизе компании.

В компании отмечают, что Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались еще в 1960-х годах.

Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «ЛУКойла». Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность «ЛУКойла» в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Фото: «ЛУКойл»