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«ЛУКойл» будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом
07.06.2022

«ЛУКойл» будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом

    • «ЛУКойл» будет развивать сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil.

    «По результатам обсуждения с руководством и трудовыми коллективами приобретенной «ЛУКойлом» в мае этого года сети АЗС Shell в России принято решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании. Оно будет развиваться под новым для России топливным брендом – Teboil, которым «ЛУКойл» владеет с 2005 года. Компания уже приступила к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций», — говорится в пресс-релизе компании.

    В компании отмечают, что Teboil основан в Финляндии в 1934 году и является в этой стране одной из крупнейших организаций в отрасли. Российским потребителям бренд знаком по смазочным материалам, поставки которых в СССР начались еще в 1960-х годах.

    Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива, а также собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой «ЛУКойла». Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

    Завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность «ЛУКойла» в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

    Фото: «ЛУКойл»


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