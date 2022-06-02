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Италия приобрела FSRU
02.06.2022

Италия приобрела FSRU

    • Итальянский газотранспортный оператор Snam покупает у компании Golar LNG единственный актив — FSRU «Golar Tundra» за 350 млн долларов. Сделка одобрена советом директоров Snam 30 мая.

    Как сообщает Snam, «Golar Tundra» может работать как в качестве перевозчика СПГ, так и в качестве плавучей установки хранения и регазификации СПГ (FSRU). Судно, построенное в 2015 году, имеет емкость хранения около 170 тыс. кубометров СПГ и мощность непрерывной регазификации 5 млрд кубометров в год.

    Планируется, что судно будет базироваться в центрально-северной части Италии, вблизи районов с наибольшим потреблением газа. Ожидается, что «Golar Tundra» начнет работу в качестве FSRU весной 2023 года при условии завершения разрешительных, регуляторных процессов и строительства необходимой инфраструктуры, соединяющей терминал с существующей газотранспортной сетью.

    Фото: Snam


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