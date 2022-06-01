Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Запуск обновленного жд терминала в Башкирии
01.06.2022

Запуск обновленного жд терминала в Башкирии

    • Вчера в режиме телемоста глава Башкортостана Радий Хабиров, замглавы РЖД Алексей Шило и начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Алексей Бельский открыли после модернизации железнодорожный грузовой терминал в Стерлитамаке, сообщают на своем Телеграм-канале РЖД.

    После модернизации терминала время обработки контейнерных поездов сократилось в 5 раз, а перерабатывающая способность площадки удвоилась и составляет 380 контейнеров TEU в сутки.

    Грузовой терминал оснащен современным оборудованием – ричстакером, козловыми кранами, малогабаритными погрузчиками, автокранами, а также собственным парком автоконтейнеровозов.

    Стерлитамак является центром химической промышленности и машиностроения Башкирии. Рост производства в регионе и увеличение спроса на железнодорожные перевозки требовали дополнительного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

    До 2024 года на сети РЖД планируется модернизировать ещё более 70 грузовых терминалов, отметил в своем выступлении на открытии А.Бельский.

    Фото: РЖД


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.02.2022
    В бухте Золотой Рог появится новый контейнерный терминал
    Владивостокский морской порт «Первомайский» построит в южной части бухты Золотой Рог морской контейнерный терминал […]
    ВладивостокДальний ВостокКонтейнерный терминалСтроительство
    0
    27.04.2022
    ТЛК «Южноуральский» может стать опорным терминалом «входа»для консолидации грузов из Китая
    Генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих посетил площадку транспортно-логистического комплекса (ТЛК) […]
    ГТЛККонтейнерный терминалпроизводство контейнеровСухой порт
    0
    18.01.2022
    Про обустройство контейнерного терминала в порту Оля
    Обустройство контейнерного терминала в порту Оля является приоритетной задачей. Как рассказал в ходе встречи […]
    АстраханьКонтейнерный терминалМорской торговый порт Оля
    0
    30.03.2022
    В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    Новый резидент свободной экономической зоны «Гродноинвест» ООО «Юнионвэй» планирует реализовать проект по строительству контейнерного […]
    БеларусьКонтейнерный терминалСтроительство
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.06.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-апреле 2022
    01.06.2022 «Рускон» по отправил первый контейнерный поезд Чэнду – Кресты
    01.06.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в апреле 2022
    30.05.2022 Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
    30.05.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2022
    30.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    27.05.2022 Усть-Луга в особой экономической зоне
    26.05.2022 Единое окно в портах станет обязательным
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти