Запуск обновленного жд терминала в Башкирии

Вчера в режиме телемоста глава Башкортостана Радий Хабиров, замглавы РЖД Алексей Шило и начальник Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД Алексей Бельский открыли после модернизации железнодорожный грузовой терминал в Стерлитамаке, сообщают на своем Телеграм-канале РЖД.

После модернизации терминала время обработки контейнерных поездов сократилось в 5 раз, а перерабатывающая способность площадки удвоилась и составляет 380 контейнеров TEU в сутки.

Грузовой терминал оснащен современным оборудованием – ричстакером, козловыми кранами, малогабаритными погрузчиками, автокранами, а также собственным парком автоконтейнеровозов.

Стерлитамак является центром химической промышленности и машиностроения Башкирии. Рост производства в регионе и увеличение спроса на железнодорожные перевозки требовали дополнительного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

До 2024 года на сети РЖД планируется модернизировать ещё более 70 грузовых терминалов, отметил в своем выступлении на открытии А.Бельский.

Фото: РЖД