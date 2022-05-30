Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
10 тыс. тонн продукции тяжелого машиностроения из Лючжоу в Москву
30.05.2022

10 тыс. тонн продукции тяжелого машиностроения из Лючжоу в Москву

    • 23 мая из Лючжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, в Москву отправился контейнерный поезд с 74 погрузчиками, грейдерами, дорожными катками и другой тяжелой техникой.

    Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на местное отделение Китайских железных дорог, всего объем перевозок продукции тяжелого машиностроения по этому маршруту превысил 10 тыс. тонн.

    Первый поезд Лючжоу – Москва был запущен 18 мая 2021 года. На сегодня стоимость продукции тяжелого машиностроения, перевезенной 13 поездами из Лючжоу в столицу России, превысила 240 млн юаней (36,02 млн долларов).

    Фото: Xinhua


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.04.2022
    Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    АО «РЖД Логистика» в партнерстве с АО «ОТЛК ЕРА» реализовали первую отправку полносоставного рефрижераторного […]
    АПККитайКонтейнерный поездРефгрузы
    0
    21.04.2022
    Рекордные заторы в портах Китая
    Количество контейнеровозов, ожидающих захода в порты Китая, с февраля удвоилось,
    заторыКитайКонтейнеровозылокдаун
    0
    31.05.2022
    Контейнерный поезд из Иньчуаня в Будапешт
    26 мая из китайского города Иньчуань, расположенного в Нинся-Хуэйском автономном районе, в Будапешт (Венгрия) […]
    БудапештКитайКонтейнерный поезд
    0
    07.02.2022
    А малыш-то растет!
    Китайский контейнерный перевозчик China United Lines (CULines) подал заявку на листинг на Гонконгской фондовой […]
    CULinesбиржаКитайконтейнерный перевозчик
    0
    01.04.2022
    TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-феврале 2022 года контейнерооборот всех портов Китая, в сумме морских и речных, увеличился на 2,9% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года и составил 43,6 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2022КитайКонтейнерооборотПорты
    0
    25.01.2022
    Импорт и экспорт Китая, 2021
    Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2021 года составил 6,05 трлн долларов. Это на 30% […]
    2021Внешняя торговляИмпортКитай
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    30.05.2022 Контейнерный сервис из Вьетнама в Россию по жд
    30.05.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2022
    30.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 21, 2022
    27.05.2022 «Новая экономическая политика» и контейнерный рынок
    26.05.2022 Контейнерооборот портов Испании, Q1 2022
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    30.05.2022 Экспорт риса под запретом
    30.05.2022 Железнодорожные тарифы повышают
    27.05.2022 Усть-Луга в особой экономической зоне
    26.05.2022 Единое окно в портах станет обязательным
    26.05.2022 Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти