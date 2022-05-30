10 тыс. тонн продукции тяжелого машиностроения из Лючжоу в Москву

23 мая из Лючжоу, расположенном в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, в Москву отправился контейнерный поезд с 74 погрузчиками, грейдерами, дорожными катками и другой тяжелой техникой.

Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на местное отделение Китайских железных дорог, всего объем перевозок продукции тяжелого машиностроения по этому маршруту превысил 10 тыс. тонн.

Первый поезд Лючжоу – Москва был запущен 18 мая 2021 года. На сегодня стоимость продукции тяжелого машиностроения, перевезенной 13 поездами из Лючжоу в столицу России, превысила 240 млн юаней (36,02 млн долларов).

Фото: Xinhua