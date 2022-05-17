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Финальная свая для строительства ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»
17.05.2022

Финальная свая для строительства ледозащитных сооружений на терминале «Утренний»


    • На производственной базе АО «Межрегионтрубопроводстрой» в Архангельске завершено изготовление свайной продукции, предназначенной для строительства свайного основания ледозащитных сооружений терминала сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний», сообщает пресс-служба Гидрографического предприятия.

    Южное и Северное ледозащитные сооружения, которые возводит Гидрографическое предприятие, защитят акваторию от дрейфующего льда, способного повредить причалы и суда.

    Финальная свая изготовлена и погружена на теплоход «Арктика-2» для последующей доставки на объект строительства. Стальная свая имеет длину 32,7 м, диаметр — 1420 мм, толщина стенки — 14 мм. Эта свая предназначена для погружения при устройстве лицевой шпунтовой стенки свайного основания на участке № 5 Северного ледозащитного сооружения.

    Протяженность Северного ледозащитного сооружения составит 1,3 км, Южного — 3,1 км. В общей сложности для возведения ледозащитных сооружений будет погружено 5 755 свай (проектное количество — 5 746). На сегодняшний день погружено 4,7 тыс. свай. Работы по возведению Южного и Северного ледозащитных сооружений планируется завершить в 2022 году.

    Фото: Гидрографическое предприятие


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