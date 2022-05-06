Ледокол «Москва» завершил работу в морском порту Магадан

В связи с улучшением ледовой обстановки завершен период ледокольных проводок 2021-2022 годов в морском порту Магадан, объявленный с декабря 2021 года. В завершившемся сезоне ледокольные проводки в акватории морского порта Магадан и на подходах к нему осуществлял ледокол «Москва», сообщает пресс-служба «Росморпорта».

Всего за прошедший период ледовой навигации ледокол «Москва» обеспечил проводку 167 судов, следовавших в/из морского порта, которыми было перевезено почти 600 тыс. тонн грузов.

Ледокол согласно установленному Планом расстановки ледоколов в замерзающих портах графику прибыл в порт 24 декабря 2021 года, и уже 27 декабря обеспечил проводку первого судна «Капитан Ермаков». 6 мая с окончанием периода ледокольной проводки судов ледокол направился в порт базирования Владивосток.

Ледокол «Москва» отработал в морском порту Магадан 133 суток. Максимальная протяженность ледокольной проводки ледоколом судов, следующих в морской порт Магадан, достигала 225 морских миль, а продолжительность составляла почти 28 часов, при этом количество судов в караване составляло до четырех единиц.

Современный ледокол «Москва» имеет более мощные двигатели и широкий корпус по сравнению с ледоколом «Магадан», который обеспечивал зимнюю навигацию в порту в предыдущие годы. Таким образом, ледокол «Москва» показал большую эффективность в существующих ледовых условиях.

Фото: «Росморпорт»