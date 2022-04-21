Подготовлены правила заполнения декларации на товары при ввозе в ЕАЭС припасов

Подготовлены правила заполнения декларации на товары при ввозе в Союз припасов

Вопрос о декларировании припасов, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, об особенностях указания сведений о маркировке товаров средствами идентификации, рассмотрены на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по таможенному декларированию 18 – 19 апреля.

«Припасы в таможенном деле – это товары, необходимые для обеспечения нормальной эксплуатации и технического обслуживания водных и воздушных судов, а также поездов в местах их стоянки и путей следования, кроме запасных частей и оборудования, — поясняют в ЕЭК. — Учитывая приоритет электронного декларирования, актуально применение автоматизированных технологий и в отношении ввозимых припасов, которые сейчас оформляются с использованием письменных документов».

Комиссия в связи с соответствующей инициативой бизнес-сообщества разработала проект решения Коллегии ЕЭК, вносящий изменения в Порядок заполнения декларации на товары. Он устанавливает особенности заполнения декларации в отношении ввозимых припасов. Документ рассмотрен экспертами стран Союза и в целом одобрен на заседании рабочей группы.

Принятие Комиссией необходимого решения, по сути, станет дополнительной мерой поддержки бизнес-сообщества Союза, поскольку позволит снизить издержки участников внешнеэкономической деятельности в современных непростых экономических условиях.

Кроме того, члены рабочей группы обсудили особенности указания сведений о маркировке товаров средствами идентификации, которые в ЕАЭС поступательно унифицируются.

Проект решения Коллегии, вносящий изменения в Порядок заполнения декларации на товары, на сайте ЕЭК пока не опубликован.