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FESCO повезет продукцию «Металлсервиса»
18.04.2022

FESCO повезет продукцию «Металлсервиса»


    • Транспортная группа FESCO и металлотрейдер АО «Металлсервис» подписали в рамках выставки «ТрансРоссия» соглашение о намерениях в сфере транспортировки металлопродукции между Россией и странами Восточной и Юго-Восточной Азии.

    Подписи под документом подписали исполнительный директор «Феско Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Металлсервиса» Александр Манченко, сообщили SeaNews в FESCO.

    В соответствии с соглашением FESCO проработает оптимальные логистические схемы и решения по транспортировке продукции металлургического сектора в импортном и экспортном направлениях с использованием транспортных активов и мощностей Группы.

    «Металлсервис», пояснили в FESCO, – крупнейший металлмаркет России, работающий с более чем 50 крупнейшими производителями-поставщиками металла, а также имеющий собственное производство металлопродукции широкого спектра с объемом производства более 820 тысяч тонн в год.

    Фото: FESCO

     


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