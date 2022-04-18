FESCO повезет продукцию «Металлсервиса»

Транспортная группа FESCO и металлотрейдер АО «Металлсервис» подписали в рамках выставки «ТрансРоссия» соглашение о намерениях в сфере транспортировки металлопродукции между Россией и странами Восточной и Юго-Восточной Азии.

Подписи под документом подписали исполнительный директор «Феско Интегрированный Транспорт» (входит в FESCO) Леонид Шляхтуров и генеральный директор «Металлсервиса» Александр Манченко, сообщили SeaNews в FESCO.

В соответствии с соглашением FESCO проработает оптимальные логистические схемы и решения по транспортировке продукции металлургического сектора в импортном и экспортном направлениях с использованием транспортных активов и мощностей Группы.

«Металлсервис», пояснили в FESCO, – крупнейший металлмаркет России, работающий с более чем 50 крупнейшими производителями-поставщиками металла, а также имеющий собственное производство металлопродукции широкого спектра с объемом производства более 820 тысяч тонн в год.

Фото: FESCO