Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог
12.04.2022

«ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог


    • ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Международная Логистика СРСТ Рус» (входит в China Railway Container Transport, CRCT, дочернюю структуру Китайских железных дорог) заключили меморандум о сотрудничестве при развитии контейнерных перевозок между Россией и КНР. Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин и генеральный директор ООО «Международная Логистика СРСТ Рус» Ли Кэфу.

    Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», в рамках меморандума китайская сторона намерена использовать сервис «ТрансКонтейнера» в качестве приоритетного при организации импортных и экспортных перевозок в/из КНР. При этом стороны намерены способствовать развитию мультимодальных транзитных перевозок через Россию для формирования устойчивого спроса на транспортировку грузов в контейнерах, а также повышения привлекательности и конкурентоспособности таких перевозок.

    Стороны также будут стремиться к балансированию экспортно-импортных и транзитных грузопотоков и делать всё возможное, чтобы минимизировать порожние пробеги оборудования и повысить эффективность использования контейнерного парка и подвижного состава.

    «Соглашение с китайскими партнёрами будет способствовать дальнейшему развитию международного транспортного коридора «Восток – Запад», позволит расширить количество вариантов доставки грузов из Китая в Россию и в другие страны, а также в полной мере реализовать транзитный потенциал России», – отметил А.Исурин.

    Фото: ТрансКонтейнер

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.02.2022
    «ТрансКонтейнер» увеличил обработку контейнеров на крупнейших терминалах в 2021 году
    Терминальные объемы «ТрансКонтейнера», три крупнейших терминала, итоги 2021 «ТрансКонтейнер» обнародовал статистику по обработке грузов […]
    2021терминалыТрансКонтейнер
    0
    18.02.2022
    Лен отправили в Китай в контейнере
    В феврале этого года «Рускон», входящий в состав группу компаний «Дело», впервые отправил контейнерным поездом […]
    Группа ДелоКонтейнерный поездРусконТрансКонтейнер
    0
    08.02.2022
    Первый сервис «ТрансКонтейнера» по единой накладной ЦИМ/СМГС
    По маршруту Китай – Германия через Усть-Лугу
    ЕвропаИнтермодальный сервисКитайТрансКонтейнер
    0
    12.04.2022
    FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам
    FESCO и РЖД договорились о совместном развитии технологий организации контейнерных перевозок.
    FESCO РЖДСоглашение
    0
    12.04.2022
    Совместный сервис Москва – Красноярск
    Будут развивать «ТрансКонтейнер» и SIGIR GROUP
    SIGIRЖелезнодорожный сервисКонтейнерный поездКрасноярск
    0
    25.02.2022
    «ТрансКонтейнер» работает в штатном режиме
    ПАО «ТрансКонтейнер» работает в штатном режиме как в международном, так и во внутреннем сообщениях, […]
    ТрансКонтейнер
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.04.2022 «ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог
    12.04.2022 Совместный сервис Москва – Красноярск
    12.04.2022 FESCO и РЖД подписали соглашение по контейнерным перевозкам
    12.04.2022 PIL тестирует биотопливо
    11.04.2022 Линии предупреждают о проблемах с приемом рефконтейнеров в Шанхае
    11.04.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 14, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    11.04.2022 Минтранс намерен максимально загрузить российские суда
    06.04.2022 Транспортный комплекс защитят от санкций
    04.04.2022 Про китайскую монополию на производство контейнеров
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти