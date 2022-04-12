«ТрансКонтейнер» договорился с «дочкой» Китайских железных дорог

ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Международная Логистика СРСТ Рус» (входит в China Railway Container Transport, CRCT, дочернюю структуру Китайских железных дорог) заключили меморандум о сотрудничестве при развитии контейнерных перевозок между Россией и КНР. Соответствующий документ в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр Исурин и генеральный директор ООО «Международная Логистика СРСТ Рус» Ли Кэфу.

Как сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере», в рамках меморандума китайская сторона намерена использовать сервис «ТрансКонтейнера» в качестве приоритетного при организации импортных и экспортных перевозок в/из КНР. При этом стороны намерены способствовать развитию мультимодальных транзитных перевозок через Россию для формирования устойчивого спроса на транспортировку грузов в контейнерах, а также повышения привлекательности и конкурентоспособности таких перевозок.

Стороны также будут стремиться к балансированию экспортно-импортных и транзитных грузопотоков и делать всё возможное, чтобы минимизировать порожние пробеги оборудования и повысить эффективность использования контейнерного парка и подвижного состава.

«Соглашение с китайскими партнёрами будет способствовать дальнейшему развитию международного транспортного коридора «Восток – Запад», позволит расширить количество вариантов доставки грузов из Китая в Россию и в другие страны, а также в полной мере реализовать транзитный потенциал России», – отметил А.Исурин.

Фото: ТрансКонтейнер