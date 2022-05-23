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CMA CGM будет работать с Air France-KLM
23.05.2022

CMA CGM будет работать с Air France-KLM

    • CMA CGM и Air France-KLM объявили о подписании долгосрочного партнерского соглашения в сфере грузовых авиаперевозок. Как сообщили SeaNews в CMA CGM, на начальном этапе срок действия соглашения составляет 10 лет.

    Партнеры намерены совместно оперировать парками воздушных судов принадлежащих им авиалиний в составе 10 полностью грузовых самолетов и 12 комбинированных воздушных судов, которые строятся по их заказу.

    Речь, уточнили в CMA CGM, идет о 4 самолетах CMA CGM Air Cargo (плюс 8 самолетов в портфеле заказов, из которых два могут в будущем управляться Air France-KLM) и о 6 полностью грузовых самолетах Air France-KLM, базирующихся в парижском аэропорту Шарль де Голль и аэропорту Схипхол в Амстердаме (плюс 4 самолета в портфеле заказов).

    Кроме того, партнерство распространяется на грузовое пространство дальнемагистральных пассажирских самолетов Air France-KLM, которых в парке компании более 160.

    В рамках сотрудничества будут задействованы продажные команды обеих компаний, которые будут работать с клиентом через одно окно.

    Партнеры рассчитывают на существенный синергетический эффект от сотрудничества.

    В рамках партнерства CMA CGM намерен приобрести 9% в Air France-KLM. В результате в совет директоров Air France-KLM может войти один представитель CMA CGM – этот вопрос будет вынесен на рассмотрение акционеров Air France-KLM на общем собрании 24 мая.

    Фото: CMA CGM


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